21日午前、航空管制システムにトラブルが起き、熊本空港を発着する便にも影響が出ています。日本航空や全日空などによりますと、21日朝から、航空管制システムにトラブルが発生し、熊本空港では、出発便・到着便ともに大幅な遅れが発生しているということです。このうち、日本航空では、始発便はおよそ3時間遅れて出発し、窓口では便の振替などの対応にあたっています。そのほか、全日空やソラシドエア、天草エアラインでも発着に