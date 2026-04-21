米ミュージシャンのモービーが、今年度のコーチェラ・フェスティバルへの出演料を4つの動物の権利団体に寄付することを発表した。同人気音楽フェスティバルでの4月10日と17日のステージからの出演料をPhysicians Committee for Responsible Medicine、Direct Action Everywhere、Mercy for Animals、Humane Leagueに寄付するという。 【写真】米伝説的歌姫、収益は小児がん研究のために寄付 1