タレントのMEGUMI（44）がMCを務める20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。人気芸人の珍行動について語った。この日はゲストに「とろサーモン」久保田かずのぶが登場。MEGUMIが「この間、道で見かけたんですよ」と話を切り出す場面があった。「自転車乗ってらっしゃって。凄い世の中に絶望した顔で乗ってて。この人マジ普段からスゲーんだけどと思って」と回想。「これは一回会って話さ