J-HOPEがBTSメンバーの近況について語った。『Esquire Korea』YouTubeチャンネルでは4月19日、「J-HOPEが伝えたい希望とは？」という動画が公開された。【写真】「これは“匂わせ”」J-HOPE、美女とバカンスこの動画でJ-HOPEは、メンバーへの尽きない愛情や自身の新たな挑戦について率直に語っている。J-HOPEらしい愛着のこもったエピソードが次々と飛び出した。BTSメンバーを連想させるキーワードを尋ねられたJ-HOPEは、まずリー