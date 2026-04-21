【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuber・さくらが4月19日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題となっている。【写真】20歳美人YouTuber「色白で眩しい」ヘルシーなキャミソール姿◆さくら、キャミソール姿で美デコルテ披露さくらはピンク色のハートマークの絵文字をつづり、写真を投稿。胸元に白いレースのついたキャミソールにピンク色でクロス模様がついたベアトップを重ね、パールのチョーカーをつけ、美しい