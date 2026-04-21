美人YouTuber、色白素肌輝くキャミソール姿「発光してる」「K-POPアイドルみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuber・さくらが4月19日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題となっている。
【写真】20歳美人YouTuber「色白で眩しい」ヘルシーなキャミソール姿
さくらはピンク色のハートマークの絵文字をつづり、写真を投稿。胸元に白いレースのついたキャミソールにピンク色でクロス模様がついたベアトップを重ね、パールのチョーカーをつけ、美しいデコルテや素肌が際立つ鏡越しのショットを公開している。
この投稿には「色白で眩しい」「ビジュ最高」「毎日可愛い」「発光してる」「お洋服オシャレ」「スタイル良すぎ」「K-POPアイドルみたい」「メイク上手ですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「色白で眩しい」ヘルシーなキャミソール姿
◆さくら、キャミソール姿で美デコルテ披露
さくらはピンク色のハートマークの絵文字をつづり、写真を投稿。胸元に白いレースのついたキャミソールにピンク色でクロス模様がついたベアトップを重ね、パールのチョーカーをつけ、美しいデコルテや素肌が際立つ鏡越しのショットを公開している。
◆さくらの投稿に反響
この投稿には「色白で眩しい」「ビジュ最高」「毎日可愛い」「発光してる」「お洋服オシャレ」「スタイル良すぎ」「K-POPアイドルみたい」「メイク上手ですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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