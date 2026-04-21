さくら（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/21】YouTuber・さくらが4月19日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題となっている。

【写真】20歳美人YouTuber「色白で眩しい」ヘルシーなキャミソール姿

◆さくら、キャミソール姿で美デコルテ披露


さくらはピンク色のハートマークの絵文字をつづり、写真を投稿。胸元に白いレースのついたキャミソールにピンク色でクロス模様がついたベアトップを重ね、パールのチョーカーをつけ、美しいデコルテや素肌が際立つ鏡越しのショットを公開している。

◆さくらの投稿に反響


この投稿には「色白で眩しい」「ビジュ最高」「毎日可愛い」「発光してる」「お洋服オシャレ」「スタイル良すぎ」「K-POPアイドルみたい」「メイク上手ですね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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