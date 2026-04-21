モデルの滝沢眞規子（47）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ポルシェ「911」50周年アニバーサリー限定モデルを運転する優雅な姿を公開した。【動画】「こんな人生生きてみたい」限定ポルシェ「911」＆ロールス・ロイスを愛用する滝沢眞規子の日常滝沢は「【ここ最近の5日間】家族と仕事と日常VLOG。ヘアカットや、自宅の庭づくりなど」と題した動画で、日常を過ごすオフな姿を披露している。その中で、千鳥格子柄のフ