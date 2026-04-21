もはや「大阪都構想」はガタガタだ。19日投開票の大阪府豊中市長選で、大阪維新の会公認の新人・市橋拓前市議（38）が敗れた。3選を決めた現職の長内繁樹市長（67=自立国公推薦）とは、1.5万票差の大敗である。【もっと読む】金看板「大阪都構想」に執着し焦る維新・吉村代表…統一地方選&住民投票「同日投票」なら自滅必至豊中市の人口は約40万人。府内4位の規模を誇る。府内7中核市の1つでもあり、維新は勢力拡大を図る