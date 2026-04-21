株式会社マイナビは、株式会社日本経済新聞社と共同で、2027年卒学生を対象とした「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング（総合・男子・女子）と理系ランキング（総合・男子・女子）の各上位100社を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※文系ランキング（総合・男子・女子）と理系ランキング（総合・男子・女子）の各上位100社・本社所在地別・業種別ランキング・選社理由な