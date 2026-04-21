株式会社マイナビは、株式会社日本経済新聞社と共同で、2027年卒学生を対象とした「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング（総合・男子・女子）と理系ランキング（総合・男子・女子）の各上位100社を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

※文系ランキング（総合・男子・女子）と理系ランキング（総合・男子・女子）の各上位100社・本社所在地別・業種別ランキング・選社理由などの詳細は＜こちら＞、および『マイナビ2027』（https://job.mynavi.jp/conts/2027/tok/nikkei/ranking27/index.html）で公開している。

本ニュースのサマリー 文系総合： 「ニトリ」が4年連続トップ。前年3位の「味の素」が2位にランクアップ 理系総合：前年2位の「味の素」が首位に。6位「ダイキン工業」が前年115位から大きく順位を上げた

文系総合： 「ニトリ」が4年連続トップ。前年3位の「味の素」が2位にランクアップ

「ニトリ」が4年連続トップであった。前年3位の「味の素」が2位にランクアップした。「コナミグループ」が前年10位から4位と前年に引き続きさらに順位を上げたほか、「セガ」「トヨタ自動車」「Sky」が新たにトップ10入りを果たした。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月20日 ニュースリリースより引用

理系総合：前年2位の「味の素」が首位に。6位「ダイキン工業」が前年115位から大きく順位を上げた

理系総合では前年2位の「味の素」が首位になった。6位「ダイキン工業」が前年115位から大きく順位を上げた。「本田技研工業（Ｈｏｎｄａ）」が前年13位から4位、「デンソー」が前年10位から7位、「トヨタ自動車」が8位をキープするなど、自動車関連が存在感を示している。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月20日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■内容：マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング

■調査期間：2025年10月1日（水）～2026年3月23日（月）

■調査対象：2027年3月卒業・修了見込みの全国大学3年生、大学院1年生（調査開始時点）

■調査方法：就職情報サイト『マイナビ2027』および当社発行の就職情報誌、当社主催のイベント会場でアンケート 告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収

・企業人気ランキングは5社連記方式

・選社理由は1社につき2項目を選択する複数回答

■有効回答数：34,905名 ■内容：マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング■調査期間：2025年10月1日（水）～2026年3月23日（月）■調査対象：2027年3月卒業・修了見込みの全国大学3年生、大学院1年生（調査開始時点）■調査方法：就職情報サイト『マイナビ2027』および当社発行の就職情報誌、当社主催のイベント会場でアンケート 告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収・企業人気ランキングは5社連記方式・選社理由は1社につき2項目を選択する複数回答■有効回答数：34,905名

ニュース情報元：株式会社マイナビ