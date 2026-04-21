スターダム伊藤麻希インタビュー後編（前編：伊藤麻希にとってはイジメも「自分を引き立たせるスパイス」 アイドルをクビになって「万歳！」から始まった逆転劇＞＞）東京女子プロレスで唯一無二の地位を築いた伊藤麻希は、その視線を海外に向けた。AEWで世界トレンド入りを果たし、GCWでは過激なハードコアマッチもやった。彼女が手にしたのは、数字だけでは測れない"熱狂"だった。2026年、彼女が選んだ次なる舞台は、女