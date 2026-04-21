三菱食品はこのほど、地元企業のフジ、生産者のミヤモトオレンジガーデンとともに愛媛県の中村時広知事を表敬訪問。愛媛県産のオリジナル柑橘「甘平（かんぺい）」を使用した「甘平サワー」の開発経緯や取り組みを報告した。三菱食品では、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一つとして、食のビジネスを通じて地域の生産者・取引先とともに地域課題の解決に向けた取り組みを推進している。愛媛県との取り組みでは、食に関