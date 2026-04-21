インフルエンサーのチェ・ジュンヒが見違えるほど変わった姿を公開し、注目を集めている。チェ・ジュンヒは最近、自身のインスタグラムを通じて、鏡越しの自撮り写真を投稿した。【写真】ガリガリすぎる…チェ・ジュンヒの自撮り公開された写真でチェ・ジュンヒは、衣装が掛けられた鏡の前に立ち、自身のボディラインをチェックしている。特にダイエットの結果がはっきりと表れた姿が印象的だ。突き出た肩甲骨やくっきり浮かんだ肋