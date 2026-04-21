「ガリガリすぎて…」肋骨くっきり　急逝した元巨人投手を父に持つ韓国インフルエンサー、近況に心配の声

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが見違えるほど変わった姿を公開し、注目を集めている。

チェ・ジュンヒは最近、自身のインスタグラムを通じて、鏡越しの自撮り写真を投稿した。

【写真】ガリガリすぎる…チェ・ジュンヒの自撮り

公開された写真でチェ・ジュンヒは、衣装が掛けられた鏡の前に立ち、自身のボディラインをチェックしている。特にダイエットの結果がはっきりと表れた姿が印象的だ。

突き出た肩甲骨やくっきり浮かんだ肋骨など、過去の姿が見当たらないほど痩せた体つきがそのまま露わになっていた。

チェ・ジュンヒは過去、ループス病の闘病中にステロイドの副作用で体重が96kgまで増えたことがある。その後、徹底した自己管理と運動を並行しながら40kg以上の減量に成功し、大きな驚きを呼んだ。

公開された写真を見たネットユーザーたちは、「本当に痩せた」「自己管理がすごい」といった反応を見せる一方で、「健康のためにはもう少し体重が増えてもよさそうだ」と、心配まじりの応援も送っている。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

また、近づく結婚に対する祝福のメッセージも相次いでいる。

なお、チェ・ジュンヒは、韓国の国民的女優だった故チェ・ジンシルさんと、読売ジャイアンツの元ピッチャーだった故チョ・ソンミンさんの娘。来る5月、5年間交際してきた11歳年上の一般男性と結婚する予定だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。