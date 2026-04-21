羌カイ（山本千尋） 俳優の山本千尋が、８・９月【東京】東京建物 Brillia HALL、９月【大阪】新歌舞伎座、10月【福岡】博多座で行われる舞台「キングダムII-継承-」に出演。原作でも屈指の人気キャラクター・羌カイを演じる。（※羌カイの「カイ」の字は正しくは疒（やまいだれ）に鬼）2006年に「週刊ヤングジャンプ」（集英社）で連載が始まると次第に人気を獲得し大ヒット、累計発行部数は１億2000万部を