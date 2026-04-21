警察によりますと、20日午後8時すぎ福岡市東区箱崎で、40代から50代の歩行者の男性がタクシーにはねられたと事故を目撃した女性から110番通報がありました。現場は筥崎宮の東側の通称・妙見通りで、はねられた歩行者の男性は腹部を強く打って病院に搬送され、重傷です。タクシーに客は乗っておらず運転手にケガはありませんでした。目撃した人は警察に対し、男性は道路を横断しているときにタクシーにはねられた