北九州市が管理する施設の遊具で、男児が左腕を骨折する事故が起きていたことが分かりました。事故が起きたのは北九州市若松区のボートレース場にある施設「グルーンわかまつ」の「スピナーカルーセル」です。「スピナーカルーセル」は5人乗りの円形の回転遊具で、対象年齢は6歳以上です。北九州市によりますと19日、この遊具に子ども5人が座り、外側から別の子ども4人が回転させていた