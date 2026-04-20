「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月18日（土）放送は、「マジギライ1/5 オズワルド・伊藤」。伊藤俊介（オズワルド）のことが嫌いな人は!? 候補者6名からの総攻撃に、伊藤のメンタルは崩壊寸前！？【動画】オズワルド伊藤「昨年4月に結婚する予定だった」伊藤は、自分が千鳥・大悟やバナナマン・設楽だと勘違い！？「酒飲み・遅刻・失言・炎上 人をイラつかせる天才が、ついに参戦！ 妹よ…お兄ちゃんは有名になったぞ 有名