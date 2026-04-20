北九州市のバーに2度にわたって侵入し、レジから現金およそ30万円を盗んだとして、25歳の男が逮捕されました。防犯カメラには、店内を物色する人物の様子が捉えられていました。こちらは、3月29日午後0時半ごろ、北九州市小倉北区にあるバーの防犯カメラの映像です。入り口付近で光っていたライトが大きく動き、ドアが開くと。営業時間外の店内にそっと入ってきたのは、フードをかぶった人物です。店内の別の防