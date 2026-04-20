「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北海道の根室沖から東北の三陸沖にかけての千島海溝と日本海溝の北側でマグニチュード7以上の地震が起きた時、より規模が大きな地震が起きる恐れが普段より高まっているとして、発生から2時間後をメドに発表され、注意を呼びかけるものです。政府は最大クラスの巨大地震が起きれば、震度6弱以上の揺れや巨大な津波が到達する恐れがあるとして、北海道から千葉県の主に太平洋側の182市町村に