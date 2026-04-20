●今夜は前線通過で通り雨の所も●あす21日(火) 今年一番の規模大きめの“黄砂”飛来●黄砂は水曜にかけて漂い続ける＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう20日(月)の県内は、須佐で最高気温27.3度まで上がるなど、所々で今年一番の少々汗ばむ暑さとなりました。そして、あす21日(火)にかけては今年一番の“黄砂”が心配です。気象衛星によるカラー処理された雲画像を見ていきますと、大陸で渦巻く低気圧から伸びる帯状の前線の