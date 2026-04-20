第6回中国国際消費品博覧会（以下、消費品博）が4月13日から18日まで、海南省海口市で開催されています。会場面積は14万3000平方メートルで、60以上の国と地域から3400以上のブランドが出展しました。海外展示品の割合は全体の65％を占め、前回（2025年）より20ポイント上昇しています。16日には一般公開が始まり、初日の来場者は5万人を超えました。今回の消費品博では、主賓国であるカナダが約40社の企業を率いて出展しました。