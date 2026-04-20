小学6年生と中学3年生を対象にした「全国学力テスト」が20日から始まり、2026年は英語のテストが、4技能全てでオンライン方式で行われます。「全国学力テスト」は毎年、小学6年生と中学3年生を対象に行われています。2026年度は約200万人が参加予定で、毎年行われる「国語」「算数・数学」に加え、3年に1回の「英語」も実施されます。中学校の英語は2026年度から初めて、「聞く」「読む」「書く」「話す」の4技能全てをタブレット