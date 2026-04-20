青森県の津波注意報が警報に切り替え 北海道・青森・岩手に津波警報 最大震度5強の地震発生で
津波警報が出ました。
北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ました。
今すぐ逃げてください。
命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。
予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。
津波警報が出ている岩手県は、津波が到達中とみられますが、今後、3メートルの津波が予想されます。
青森県太平洋沿岸は、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午後5時20分です。
北海道太平洋沿岸中部は、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午後5時30分です。
命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。
津波注意報が出ている宮城県みやぎけんは、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後5時20分です。
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後5時30分です。
福島県は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後5時50分です。
津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。
今すぐ、逃げてください。
まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。
周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。
まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。
命を守るため、ただちに高いところに逃げてください。
高台がない場合、ビルの上か、海岸から遠く離れた所へ逃げてください。
どうしても車を使わないと逃げられない人以外は、今すぐ歩くか走って逃げ始めてください。
大渋滞が起きて逃げ切れなくなります。
立ち止まったり、引き返したりは、絶対にしないでください。
津波は川や斜面を駆け上がり、内陸まで達します。
津波は、地形などにより、予想高さよりはるかに高いところまで押し寄せます。
たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。
足をとられ、命を落とします。
津波が見えてからでは手遅れです。
ただちに逃げてください。
決して諦めないでください。悲しむ人がいます。
逃げてください。
「必ず“引き波”がある」とは限りません。油断せずに今すぐ逃げてください。
津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。
津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。
第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。
決して海岸や川の様子を見に行かないでください。
津波に関する警報が解除されるまで、決して安全な場所から離れないでください。