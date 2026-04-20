20日午後3時時点の最高気温は、福岡県太宰府市、飯塚市で26.4℃、久留米市で26.2℃、添田町で25.2℃で、25℃以上の夏日となり、いずれも、ことし最も高くなりました。福岡市消防局によりますと、市内では4月に入り、熱中症や熱中症の疑いで10代と80代の2人が救急搬送されました。気象庁の向こう2週間の予報では、4月下旬の九州北部の最高気温は25℃前後の予想で、平年を上回る暑さが続くと見られています。