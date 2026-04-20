バンダイナムコエンターテインメントは4月20日、家庭用ゲーム最新作「ドラゴンボール ゼノバース３」を2027年に発売すると発表しました。対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam。あわせて、東映アニメーションによるオリジナルアニメーションを含むアナウンスメントトレーラーも公開。シリーズの新たな舞台となる未来世界の一端が明らかとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら