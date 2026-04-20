稲場愛香 ソロアーティストとして活動する稲場愛香の初めての単独ツアー「稲場愛香 Live Tour 2026 −EDEN−」が19日、東京・新宿ReNYでスタートした。25日には大阪・OSAKA MUSE、29日には北海道・札幌ペニーレーン24を巡り、3都市で各日2公演の全6公演を開催。今年3月発売のソロ1stアルバム『Selenite』を引っさげたツアーでは、ダンサーも迎え入れた渾身のパフォーマンスで会場を盛り上げる。【写真】稲場愛香、