福岡市で3月に起きた殺人未遂事件で、警察は4月19日に公開捜査していた男を逮捕しました。4月初旬ごろから、熊本市内のアパートに潜伏していたとみられています。 この事件は3月22日、福岡市中央区福浜の集合住宅で、27歳の男性が刃物のようなもので刺され、全治1か月の重傷を負ったものです。警察は現場から逃走した中晃成容疑者（26）の顔写真を公開し、殺人未遂の疑いで行方を追っていましたが、4月19日、熊本市北区の