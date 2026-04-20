山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』より、秦vs六国両軍が全面衝突する新ビジュアルが解禁。また、原作20周年のメモリアルイヤーを彩る展開も解禁されたほか、原作者・原泰久からのコメントも到着した。【動画】息を呑む怒とうのアクションシーンがさく裂！映画『キングダム 魂の決戦』劇場予告＆特報第2弾中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少