熊本県の木村敬知事が、台湾で話される中国語「華語」の授業を受けました。九州･沖縄の国立大学と台湾の大学が連携した「UAAT-KOOU華語教育センター」が実施している、台湾で話される中国語「華語」の授業。企業進出などで交流が活発な台湾の言葉を学ぼうと木村知事も参加しました。授業は、自己紹介などの入門レベルから、自分の学歴や専門分野を説明するなど7つのレベルに分かれていて、熊本大学の教職員や学生、地域の人