日本野球機構（NPB）と日本プロ野球選手会による事務折衝が20日、都内のホテルで行われた。昨年12月に就任してから初めて対面での交渉に出席した近藤健介選手会長は「初めてでしたが、いい意見の交換ができた」と話した。。この日は選手会側から西武・源田、巨人・松本、ソフトバンク・栗原、ロッテ・横山、ヤクルト・古賀も出席。交渉で選手会側は、バッテリーなどがサイン交換で使う機器「ピッチコム」の早期導入をNPB側に