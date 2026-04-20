BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが19日、札幌・大和ハウス プレミストドームで開催されたフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』に出演した。 大和ハウス プレミストドームでのパフォーマンスは今回が初となるBE:FIRST。「GRIT」「Secret Garden」や、自身最速でストリーミング総再生回数2億回を突破したヒット曲「夢中」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」と全10曲を披露