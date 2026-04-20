（C）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション 現地時間4月19日（日本時間4月20日）、アメリカ・ロサンゼルスで開催中の「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」で「DRAGON BALL SUPER SPECIAL PANEL」を実施し、アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』の新規映像で構成された超激闘トレーラーを初公開した。【動画】アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』超激闘トレーラー『DRAGON BALL』シリーズの新たな展開