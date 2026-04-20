10年前の熊本地震後に熊本県内を訪れ、被災した親子を励ましたお笑いタレントのくわばたりえさんが、トークイベントを開きました。くわばたりえさんのトークイベントは熊本地震の本震から10年経った16日、「あれから10年」と題して開かれました。 くわばたさんは、10年前地震発生のおよそ3月後にプライベートで熊本を訪れ、被災した親子と交流し励ましの言葉を贈ったといいます。そして、くわばたさんと交