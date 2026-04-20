メジャーリーグシカゴ・ホワイトソックスに所属する熊本市出身の村上宗隆が3試合連続となるホームランを放ちました。日本時間の20日、村上宗隆は「3番・ファースト」でアスレチックス戦に先発出場しました。4対1とリードして迎えた5回ノーアウト1塁の場面。相手左腕の投じた真ん中付近の変化球を捉え、ライトスタンドに突き刺さる見事な2ランホームランを放ちました。村上は日本時間の1