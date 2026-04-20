自然の再興を目指す国際会議「グローバルネイチャーポジティブサミット」が今年7月、熊本市で開催されることが発表されました。「グローバルネイチャーポジティブサミット2026」は、7月14日と15日に熊本市の熊本城ホールで開かれ、50か国以上から企業や研究機関、自治体など1000人以上が参加します。 世界自然保護基金（WWF）や国際自然保護連合（IUCN）など27の国際団体が発足させた組織と日