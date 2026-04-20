ラブソングに襲われる ＝LOVEが18日と19日、神奈川県・横浜スタジアムで結成8周年を記念した＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」FINAL in 横浜スタジアムを開催した。当公演は2日間合わせて約7万人を動員、新曲『モラトリアム』『お姫様の作り方』も初披露された。【写真】イコラブの魅力が詰まった横浜スタジアム公演の模様開演時間を迎えると、球場のスタンド席に立ち、『青春”サブリミ