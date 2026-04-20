Image: DJI 直感的で使いやすく。DJIから待望されていた最新のポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」が発表されました。Osmo Pocket 4は、その名の通りOsmo Pocketシリーズの最新作。これまでの基本デザインを維持しており、F2.0の絞りを備えた1インチCMOSセンサーを引き続き採用しています。一方で、いくつかの機能追加がされています。主な進化としては画質の向上と、4Kでのスローモー