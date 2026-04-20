フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。明治大学の入学式に出席した写真を公開しました。【写真】本田紗来が入学式スーツ姿ショット黒スーツに白リボンで入学式コーデ紗来さんは「入学式の写真ですっ」とつづり、写真を2枚載せています。黒いスーツに大きな白いリボンを合わせたコーディネートです。正面と斜め向きの2パターンのポーズを披露しています。髪形は、後ろでまとめた