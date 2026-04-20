明日21日(火)から22日(水)は九州から北海道にかけての広い範囲に黄砂が飛んでくるでしょう。23日(木)から24日(金)は全国的に雨が降り、雨や風が強まりそうです。西日本や東日本では大雨となる所があるでしょう。30日(木)から5月3日(日・憲法記念日)は九州から関東で曇りや雨が続きそうです。21日(火)〜27日(月)黄砂や大雨に注意明日21日(火)の朝にかけては前線の通過に伴って、あちらこちらで雨が降るでしょう。雨の後、22日(水)