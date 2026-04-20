明日21日(火)から22日(水)は九州から北海道にかけての広い範囲に黄砂が飛んでくるでしょう。23日(木)から24日(金)は全国的に雨が降り、雨や風が強まりそうです。西日本や東日本では大雨となる所があるでしょう。30日(木)から5月3日(日・憲法記念日)は九州から関東で曇りや雨が続きそうです。

21日(火)〜27日(月) 黄砂や大雨に注意

明日21日(火)の朝にかけては前線の通過に伴って、あちらこちらで雨が降るでしょう。雨の後、22日(水)にかけて九州から北海道の広い範囲に黄砂が飛んでくる予想です。視程が10キロメートル未満となり、洗濯物や車に黄砂が付着する可能性があります。





23日(木)から24日(金)にかけては前線を伴った低気圧が本州を通過し、広い範囲で雨が降るでしょう。一時的に雨や風が強まり、西日本や東日本では大雨となる所もありそうです。25日(土)〜26日(日)は日差しの届く所が多い見込みです。北海道では桜が見ごろを迎える所があり、お花見にもよさそうです。気温は平年より高い日が多いですが、23日(木)〜24日(金)は平年を5℃以上下回って、急にヒンヤリする所がありそうです。東京、名古屋、大阪など関東から九州でも16℃〜18℃くらいまでしか上がらないでしょう。服装選びにお気をつけください。

28日(火)〜5月3日(日) GW前半は雨の所が多い

29日(水・昭和の日)は全国的に晴れるでしょう。ただ、その後、九州から関東は晴れの天気が続きません。5月3日(日・憲法記念日)にかけては前線や湿った空気の影響を受けやすく、曇りや雨の日が多くなるでしょう。東北と北海道は晴れる日が多く、行楽日和が続きそうです。



気温は平年並みかやや高い所が多いでしょう。曇りや雨の所も23℃前後まで上がりそうです。