あなたは読めますか？突然ですが、「羊羹」という漢字読めますか？お土産や贈答品の定番として愛されている和菓子の名前ですが、どちらの漢字も非常に画数が多く、特に二文字目の「羹」は書くのも読むのも至難の業です。気になる正解は……「ようかん」でした！羊羹とは、小豆を主原料とした餡に砂糖や寒天を加えて練り固めたお菓子のことです。意外なことに、もともとは中国の「羊の肉のスープ（あつもの）」を指す言葉でした。禅