北海道コンサドーレ札幌は20日、法政大DF梅津龍之介(4年)の2027年1月加入内定を発表した。梅津は鹿島アントラーズの育成組織出身で、昨年は法政大の関東大学リーグ1部復帰に貢献して2部ベストイレブンに選ばれた。今年の全日本大学選抜メンバーにも選出されている。クラブは「対人守備に強く、インターセプトを武器とするセンターバック。足元の技術も優れており、正確なロングフィードで攻撃の起点にもなれる、攻守両面で貢