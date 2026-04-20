◆駅徒歩15分のオアシス／京島・文花エリア駅から15分くらい離れたところに、ほっとひと息つける良いお店が集まっているもの。例えば、こちらでご紹介する京島・文花は最寄りの京成曳舟駅からそこそこ歩いてやっとたどり着くエリア。昔ながらの商店街が名物なこの街に、最近なにやら新しいお店が続々とオープンしているそうなのです。◆続々と新店が集まる“ヒガシトーキョー”の東側京島・文花エリアこのエリアの通称「曳舟」は