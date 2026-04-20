次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第４回日本ウェルネス沖縄・長山武蔵＆都城・高田瑛大41人の精鋭たちがウォーミングアップする様子を観察していると、隣に立ったプロ球団スカウトがこうつぶやいた。「いま、突然変異的にいい選手が現れるとしたら、九州か北海道だよ。都市部の無名校からはびっくりするような選手が出てこないよね」４月３日から３日間にわたり実施されたU−18日本代表候補選手強化合宿。全国から4