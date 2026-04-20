片足だけが腫れていることに気づいた場合、深部静脈血栓症の可能性を念頭に置きながら、いくつかのポイントを確認することが大切です。腫れの程度や範囲の観察、痛みや熱感の有無、発症前の状況を振り返ることなど、受診前に把握しておくべき確認事項について、具体的にご紹介します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会