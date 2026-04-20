ME:I ME:Iが18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に出演。ライブステージでは、新曲「Update ME」などを披露した。トークでは、RINONが軽く噛むハプニングもあったが、キュートな噛み具合に会場から「かわいい」の声があがっていた。■セトリM1 THIS IS ME:IM2 MUSEM3 Best MatchM4 Update ME