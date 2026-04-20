小栗有以 MINAMI、伊藤百花（AKB48）、水瀬さらら（Jams Collection）、山本望叶、本田紗来、高比良由菜、江籠裕奈、早崎すずき（僕が見たかった青空）、金澤亜美（僕が見たかった青空）、綾瀬ことり（Rain Tree）、小栗有以（AKB48）、鈴木瞳美（≠ME）、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、津代美月（Jams Collection）が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に登場した。「