めるる 生見愛瑠、もーりーしゅーと、板倉可奈（CUTIE STREET）、堀越麗禾、加藤栞、天翔天⾳、武⽥玲奈、⽔沢林太郎、井桁弘恵が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に登場した。「Daniel Wellington」のステージでは洗練されたルックでランウェイを歩いた。