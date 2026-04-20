今泉佑唯 なごみ、安斉星来、雑賀サクラ、黒瀬ひな、青島心、那須ほほみ、今泉佑唯、田鍋梨々花、せいららが18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の「GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に登場した。「SLY」のステージでランウェイを歩いた。